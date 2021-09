Spot, cinema e serie: la città è lo sfondo di più di 500 set

Ciak, si gira. Da Lady Gaga a Ridley Scott. Milano è ritornata ad essere, dopo lo stop causa Covis, il palcoscenico più richiesto per spot pubblicitari, film, fiction tv. Crescono a ritmo superiore a quello pre-pandemia le autorizzazioni alle riprese: oltre 500 richieste tra gennaio e luglio, più di quante ne siano state presentate nello stesso periodo del 2019. Per la precisione, 505 domande fino a luglio, contro le 268 dei primi sette mesi del 2020 e le 462 dello stesso periodo del 2019. Una tendenza che fa sperare in una chiusura record per l’anno in corso.

A tirare la volata è la moda con 133 pubblicità video e 113 set fotografici, seguita da lungometraggi e film (55), documentari (46), serie tv e fiction (42). Il set preferito si conferma il quadrilatero del cuore di Milano: Duomo, Galleria, Scala e Palazzo Reale con 209 richieste; a seguire, ci sono i parchi (74) i musei (44). Poi, Cairoli, Dante, Cordusio e Broletto (40). E ancora: Castello, Arco della pace, Parco Sempione con 27 domande. L’ultimo set, in ordine di tempo, è stato allestito sabato scorso a Palazzo Marino, con attori, comparse, regia, troupe e maestranze hanno trasformato per un giorno il cortile. «Tutte riprese di alta qualità», sottolineano dal Comune: il 2021 ha visto nelle vie del centro produzioni internazionali e cast stellari, a partire dal film diretto da Ridley Scott su Maurizio Gucci, che ha portato Lady Gaga in Galleria, per passare dalla terza stagione dell’Amica geniale e arrivare alla produzione Rai ispirata a Carla Fracci.

Grandi lavori anche questa estate con il set del film Mollo tutto e apro un chiringuito con Germano Lanzoni; il docu-film Illuminate su Fernanda Pivano che andrà in onda su Rai 3; le riprese della fiction per la prima serata di Rai 1 Vostro Onore e della serie tv Blocco 181 realizzata per Sky Studio

