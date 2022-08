Milano, il cinema Maestoso cambia pelle e diventa una palestra

di Elena Fausta Gadeschi

Si riaccendono le luci sul cinema Maestoso. Dopo anni di abbandono, la storica sala di corso Lodi 39, chiusa dal 2007 e da allora mai più riqualificata, nonostante gli ambiziosi propositi di farne un centro commerciale, torna a nuova vita con un progetto di riqualificazione firmato da De Amicis Architetti, che ne conserva la memoria architettonica della facciata anni Trenta, ma ne rivoluziona la destinazione. Da tempio della settima arte a villaggio fitness, l’edificio manterrà i volumi originari, ma si doterà di tecnologie e macchinari di ultima generazione per essere il nuovo club Virgin Active di Milano, il quattordicesimo in città. Articolato su tre piani per una superficie totale di 3.300 metri quadrati dedicati al benessere, la nuova palestra avrà due terrazze, una piscina di 25 metri, un bar ristorante e sale e aree per gli allenamenti. Come la Gym Floor, lo Studio Active, lo studio Cross Active, lo Studio Yoga e Reformer Pilates, l’area Grid Training, lo Studio Boxing e lo studio Cycle, oltre che una zona relax con idromassaggio, sauna e bagno turco. «Anche nei momenti più difficili non abbiamo mai smesso di scommettere su questa città in costante trasformazione e i nostri 14 club milanesi lo testimoniano – spiega Alessandro Garibaldi, direttore comunicazione di Virgin Active –. Restituire a nuova vita un edificio storico così amato, è stata una scommessa che abbiamo accettato con orgoglio e siamo certi che i nostri sforzi, l’impegno e l’indotto economico che un’apertura muove, contribuiranno a rafforzare una relazione sempre più profonda con la città e gli amanti del fitness». I lavori procedono secondo i tempi previsti: la facciata sul piazzale è già stata spacchettata rivelando un raffinato color verde salvia (rispetto al precedente rosso) e la caratteristica copertura a “chiglia di nave”. L’inaugurazione di Virgin Active Milano Piazzale Lodi è prevista per il 14 novembre.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Agosto 2022, 06:30

