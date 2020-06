Il cinema riparte dalle arene estive, dilemma per gli spazi piccoli

Dunque, si riapre. Ma come? Il Decreto Rilancio a parole è stato chiaro: dal 15 giugno le sale cinematografiche possono riaprire. Restano da capire condizioni, pro e contro, e soprattutto l’atteggiamento del pubblico, e tutto ciò dovrebbe trovare specifiche in nuove direttive governative attese entro questa domenica.

I cinefili si ritufferanno al buio, affamati di storie e immagini? O preferiranno continuare a rifugiarsi sul divano di casa, armati di telecomando e Netflix? I problemi sono conosciuti: distanziamento degli spettatori (ma una sala grande può permetterselo più di una piccola, le arene estive avvantaggiate rispetto alle sale al chiuso), uso mascherina, misurazione febbre, titoli forti che latitano, come ogni estate. E poi lei, per l’appunto, l’estate: la stagione (in Italia) nemica del cinema.

In previsione della riapertura, ieri in una Milano affamata di tornare a essere Milano è stata presentata al cinema Anteo la stagione estiva di AriAnteo, rassegna all’aperto che avrà come spazi, dal 16 giugno, il Chiostro dell’Incoronata, Palazzo Reale e, spazio inedito, la Triennale. L’emozione scalfisce perfino una vecchia volpe dello showbiz come Lionello Cerri, ad di Anteo: «In questi quasi quattro mesi di chiusura abbiamo cercato di tutelare il nostro staff di 80 persone. Abbiamo investito 12 milioni di euro in quattro anni nelle sale Anteo a Milano, Treviglio, Monza e Cremona, il 2019 era stato un ottimo anno, poi il colpo della pandemia. Ripartire significa ricostruire un rapporto col pubblico. In questo il Comune ci è sempre stato vicino, non altrettanto Regione e governo, che la parola spettacolo nemmeno pronunciavano tra le emergenze».

Alleato di AriAnteo sarà anche Zelig: dal 22 giugno una volta a settimana ad aprire la serata in ogni arena saranno comici come Marco Della Noce, la promessa 19enne Max Angioni, Ippolita Baldini e altri. «Un mix di cabaret e cinema che mi ricorda – spiega il guru di Zelig Michele Mozzati – la formula che si usava a Milano negli anni ’70 e ‘80 allo Smeraldo e al Ciak». Tra i titoli attesi ad AriAnteo (programma disponibile su spaziocinema.info fino al 30 giugno, ore 21,45, ingresso 7,50 euro, prenotazione preferibile on line), quelli azzoppati dal virus, come L’ufficiale e la spia, il premiato Parasite, Favolacce, il francese I miserabili. «Con le ultime direttive del 14 giugno - conclude Cerri – partiremo anche con le sale al chiuso». Più drammatica la situazione delle piccole sale. Dice Agata De Laurentis, presidente del piccolo e agguerrito Cinemino: «Le regole stringenti ti fanno passare la voglia di riaprire – spiega – noi abbiamo 74 posti, dovremmo accettare solo 25 spettatori alla volta. I distributori non si sbilanciano sui titoli da qui all’estate. Prima di settembre non vediamo un futuro». Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Giugno 2020, 06:00

