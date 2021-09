Milano, due ciclisti investiti all'alba: feriti gravi e portati in ospedale in codice rosso

Due ciclisti investiti a Milano, in due punti diversi della città e a distanza di pochi minuti. È accaduto all'alba di oggi: i due ciclisti, feriti gravemente, sono stati portati in ospedale in codice rosso.

Il primo incidente è avvenuto intorno alle 6 all'incrocio tra via Colleoni e via Gattamelata. Un ciclista 33enne è stato investito da un'auto e portato in codice rosso all'ospedale San Carlo, dove è stato ricoverato. Le sue condizioni, una volta visitato dai medici, sono apparse meno gravi di quanto si temeva inizialmente.

Il secondo incidente che ha coinvolto un ciclista è invece avvenuto poco prima delle 6.30, in via Galdino. L'uomo in sella alla bici, di cui al momento non si sa neanche l'età, è stato centrato da un'auto e portato in codice rosso al Niguarda. I vigili urbani sono al lavoro per ricostruire la dinamica di entrambi gli incidenti.

