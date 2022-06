Milano, ragazzo di 19 anni uccide il padre e chiama i carabinieri

Mattinata tragica a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Intorno alle 9 un ragazzo di 19 anni ha ucciso suo padre. Il giovane ha contattato il 112 riferendo quanto accaduto negli istanti precedenti.

Milano, uccide la madre soffocandola con il nastro adesivo e poi si impicca

La vittima aveva 57 anni e viveva assieme al figlio. I carabinieri della locale Compagnia, giunti sul posto, hanno trovato all’interno dell’abitazione il giovane in stato di choc. In camera da letto c'era il cadavere dell'uomo. Sul posto operano i Carabinieri della SIS del Nucleo Investigativo di Milano, che stanno effettuando i rilievi in attesa dell’arrivo del medico legale.

Uccide i genitori e li fa a pezzi: i corpi bruciati trovati nel camino e lungo il fiume

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Giugno 2022, 10:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA