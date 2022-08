Milano, ragazza di 22 anni accoltellata in centro dopo una lite

Una giovane donna di 22 anni è stata accoltellata, questa mattina, a Milano, nella centrale piazza della Repubblica. Le sue condizioni, secondo quanto riferito dal 118, non sarebbero gravi. La giovane ferita è una donna di 22 anni di origine eritrea.

È accaduto intorno alle 8 quando dei passanti hanno segnalato la lite tra due persone, un uomo e una donna, presumibilmente stranieri, in strada. I fendenti, due, hanno raggiunto la donna sotto un seno ma in modo superficiale e non si trova in gravi condizioni. A colpirla, secondo la ricostruzione della Polizia, sarebbe stato un uomo che forse conosceva, un connazionale, di cui non si conoscono ancora le generalità ma che sarebbe in corso di identificazione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Agosto 2022, 11:55

