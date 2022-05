Milano choc, cerca di spingere una ragazza sotto la metro: lei riesce a salvarsi

Ha tentato di spingere sui binari della metro una 26enne. Una donna di 29 anni è stata arrestata nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 maggio dalla polizia di Stato per aver cercato di spingere sui binari della

metropolitana una 26enne.

Leggi anche > Incidente a Sesto San Giovanni, perde il controllo della moto e si schianta: morto un 18enne

L'episodio choc è avvenuto alla fermata Duomo della linea «gialla», dove intorno alle 23:30 la vittima è stata aggredita. La polizia è intervenuta in seguito alla segnalazione di una persona visibilmente «squilibrata» sulla banchina, la stessa che in pochi istanti ha cercato di far precipitare sui binari la giovane, la quale fortunatamente è riuscita a fermarsi in tempo. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza e gli agenti sono riusciti a raggiungere la 29enne, l'hanno trasportata al Fatebenefratelli per un colloquio psichiatrico e successivamente arrestata per tentato omicidio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Maggio 2022, 14:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA