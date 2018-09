Chef stellato cucina in ospedale per pazienti con disturbi alimentari

Milano - Uno chef stellato in corsia. Missione: educare i pazienti con disturbi alimentari a una corretta alimentazione. È il cooking show di Tano Simonato, del ristorante milanese 'Tano passami l'oliò, a inaugurare la 'Special Kitchen', cucina donata dall'azienda calabrese Callipo e installata nella Struttura complessa dietetica e nutrizione clinica - Centro per la cura dei disturbi del comportamento alimentare dell'ospedale Niguarda, nel capoluogo lombardo. La Special Kitchen rientra nel progetto Special Cook, partito nel 2016 e ideato da Officine Buone Onlus con il sostegno di Callipo conserve alimentari, e Simonato è ambassador dell'iniziativa che fa entrare la cucina sana in ospedale. Si tratta di un 'talent' educativo e formativo di cucina, organizzato in numerose strutture ospedaliere d'Italia per offrire un momento di svago a chi si trova in ospedale e un supporto educativo verso una dieta sana e corretta per i pazienti.



La Special Kitchen è una cucina mobile a disposizione degli chef ambassador che, come Simonato, doneranno il proprio talento attraverso cooking-show, laboratori di cucina, incontri ricreativi e formativi con i pazienti. Ma ai fornelli si alterneranno anche giovani talenti culinari che si sfideranno in corsia per la terza edizione di Special Cook. Tano Simonato, che ha fatto dell'olio extravergine il simbolo della sua cucina, per questa sua avventura in corsia si è confrontato con i nutrizionisti dell'ospedale e ha elaborato piatti «non solo belli da vedere, ma equilibrati e bilanciati» per i pazienti con problemi di obesità, che hanno potuto seguire la preparazione delle ricette e i consigli dello chef. Il menu: riso e pomodoro; filetto di maialino cotto a bassa temperatura, il suo fondo al miele d'acacia e asparagi.



La collaborazione tra Officine Buone Onlus e Asst Grande ospedale metropolitano Niguarda, attraverso il contributo dell'associazione Erika, ha permesso di aprire il reparto a iniziative socio-educative per aiutare i pazienti a gestire il rapporto conflittuale con il cibo. «I consigli e soprattutto il confronto con gli chef - spiega il direttore del reparto, Ettore Corradi - dà loro modo di comprendere l'importanza di un'alimentazione corretta e bilanciata e di capire che è possibile mangiare in modo piacevole e sano sia a casa che fuori. Il nostro obiettivo è, attraverso la formazione, aiutare i pazienti sia durante la fase di degenza sia quando lasceranno l'ospedale». Tra i sostenitori della nuova edizione di Special Cook anche Fondazione Cariplo, co-finanziatrice del progetto, e Alessi che ha aderito all'iniziativa fornendo tutte le attrezzature e gli accessori per la cucina.

Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:41