Champions League, Milano candidata per la Finale 2026 o 2027

di Simona Romanò

Milano gioca un’altra partita. È pronta a candidare San Siro per ospitare la finale di Champions League del 2026 o del 2027.

FEBBRE CHAMPIONS «Quando il presidente della Figc, Gabriele Gravina, mi ha chiamato per chiedermi se eravamo interessati a ospitare a San Siro la finale, ovviamente ho fatto i salti di gioia», ha commentato il sindaco Giuseppe Sala. «Reduce dalla sfortunata finale di Istanbul per i miei colori, è una proposta entusiasmante, perché ho rivisto cosa vuol dire per una città ospitare la finale di Champions». Il testa a testa sarà con Budapest, che è l’altra candidata, è l’assegnazione è prevista per maggio 2024, «Lavoreremo insieme per regalare a Milano e all’Italia un’esperienza straordinaria di spettacolo e condivisione, una delle più entusiasmanti», ha aggiunto Gravina.

EUFORIA & INDOTTO La prospettiva mette euforia. Non solo per la visibilità, ma anche per una questione economica: Confcommercio ha già stimato che la partitissima «porterebbe un indotto di 34 milioni di euro, considerando anche i tifosi in arrivo dall’estero, i pernottamenti, lo shopping e i trasporti», ha scritto sui social il segretario generale di Confcommercio, Marco Barbieri.

VINCOLO MEAZZA Per Sala è stata anche l’occasione di fare il punto sul nodo del nuovo stadio di Milan e Inter e sul vincolo per il Meazza: «Mi aspetto entro fine mese una decisione che potrebbe cambiare il percorso» sul nuovo stadio», ha precisato. «Se San Siro dovesse essere vincolato salta il progetto di costruire un nuovo impianto in quell’area. Aspettiamo, è inutile fare illazioni oggi». Un piano B «al momento non c’è»: «Capisco le squadre che si vogliono muovere su altre realtà. Ho offerto al Milan l’area di viale Puglie che è adatta ma che è di privati e che fanno i loro interessi».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Luglio 2023, 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA