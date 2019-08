Milano Centrale, bancomat clonati. Arriva la risposta di Trenitalia: «Clienti al sicuro. Nessun dato è stato sottratto»

Domenica 18 Agosto 2019, 09:20

In relazione alle notizie riportate dai media,precisa che tutte le self service che emettono i propri biglietti ferroviari sono garantite dai più elevati standard tecnologici di sicurezza e sono videosorvegliate.Per quanto noto anessun dato dei clienti è stato sottratto grazie soprattutto all’opera di prevenzione giornaliera condotta dal personale di sicurezza e dai tecnici diQuesta stessa attività di prevenzione ha consentito di rilevare tempestivamente la presenza degli skimmer per la clonazione delle carte di pagamento, analoghi a quelli che vengono fraudolentemente installati presso gli sportelli bancomat.In accordo con le, dopo aver messo in sicurezza i dati dei clienti di Trenitalia, inibendo da remoto la possibilità di acquisto tramite carte di pagamento, è stato deciso di lasciare uno degli skimmer rinvenuti e di attendere l’eventuale ritorno dei truffatori. La successiva ed eccellente attività condotta dalla, tempestivamente informata del rinvenimento, ha portato all’arresto di due responsabili.