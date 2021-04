Milano, in 22 scoperti a cena nel ristorante chiuso. Altre 40 persone multate nei controlli Covid

Sessantadue persone sono state identificate e multate nella notte dalla Polizia di Stato a Milano per il mancato rispetto delle prescrizioni imposte per il contenimento dell'emergenza da Covid-19 perché sorprese all'interno di locali e di appartamenti privati.

Il primo intervento è avvenuto intorno a 00.40 in viale Monza dove gli agenti hanno scoperto una festa in abitazione con 11 persone di età compresa tra i 30 e i 40 anni. Alle 2.30 in via Virgilio Inama, zona Lambrate, i residente hanno allertato il 112 segnalando musica e voce alta provenire da una casa. Sul posto è arrivata una volante della Questura che una volta individuato l'appartamento in questione ha trovato sei giovani stranieri di 23 anni, tre donne e altrettanti maschi. Oltre a essere stati multati sono stati denunciati a piede libero per «disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone». Un'ora dopo, una pattuglia in transito in via Stamira d'Ancona, zona Turro, ha visto della luce filtrare dalla serranda abbassata di un ristorante. A quel punto i poliziotti hanno deciso di controllare e rilevato che all'interno oltre il titolare, un egiziano di 25 anni, erano presenti 22 clienti, di età compresa tra i 18 e i 24 anni. Infine alle 4 in via Vivaio, in centro, gli agenti hanno multato 21 persone tutte italiane e tutte sulla trentina perchè stavano partecipando a un festa.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Aprile 2021, 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA