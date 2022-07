Si alza il sipario sull'estate al Castello Sforzesco: eventi, musica, parole fino al 10 settembre

di Ferruccio Gattuso

Tanta musica, ma anche molto altro. È Milano è viva, il palinsesto di proposte – ben cinquantotto spettacoli live al Cortile delle Armi del Castello - che danno certezze a chi rimane e provocano un sottile dispiacere a chi parte. Cartellone di lusso quello che prende il via oggi per tirare diritto fino al 10 settembre, con un parterre di artisti che rispondono ai nomi Noemi, Nada, Samuele Bersani, Sergio Caputo, Fiorella Mannoia e (a chiudere l’estate) Elisa. La musica classica passerà per le interpretazioni dell’Orchestra Sinfonica di Milano e della Società dei Concerti. Ma ci sono anche attori come Gioele Dix, Lella Costa e Stefano Massini, e una superstar della danza come Roberto Bolle. A cartellone importante, capienza analoga: dai tradizionali 1500 posti si arriva a 2.300. «Possiamo ben dire che Milano ha, oggi un nuovo luogo di spettacolo capace di ospitare tour estivi di grandi artisti – ha commentato con orgoglio l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi – Basti pensare a Elisa che chiedeva un luogo speciale per la sua tappa milanese e l’avrà qui». L’estate di Milano è viva non è in scena solo all’ombra del Castello, conquista anche la Fabbrica del Vapore e Sormani, ma è indubbio che la cornice più luminosa resta questa. Dieci spettacoli saranno gratuiti e circa la metà a prezzo calmierato (dai 15 euro in giù), a dimostrazione che l’estate al Castello vuol essere una rassegna popolare. Le prime note a salire nel cielo sopra il Castello sono stasera quelle di Davide Van De Sfroos ma certo gli amanti del rock non potranno perdersi Patti Smith l’1° agosto. Dal 2 al 5 settembre la star assoluta sarà Roberto Bolle. La comicità non mancherà: Enrico Bertolino, milanese doc dell’Isola, si conquista il palco il 25 luglio, mentre The Pozzolis Family (Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, scuola Zelig) è attesa l’1° settembre. Roberto Bolle dal 2 al 5 settembre OnDance 2022.

