Vasco Brondi in concerto al Castello Sforzesco con i suoi "paesaggi dopo la battaglia"

Vasco Brondi questa sera è al Cortile delle armi del Castello Sforzesco per il concerto della Milanesiana e anche per l’Estate Sforzesca. Il cantante presenta i brani del suo Paesaggio dopo la battaglia, primo disco dopo la conclusione del progetto artistico Le Luci Della Centrale Elettrica. Dieci tracce, scritte e prodotte tra Ferrara, Milano e New York, raccontano la nuova visione del cantautore veronese, 37 anni, «tra battaglie personali e universali, di crescita e di ricerca, di perdite e di conquiste». Un modo per conoscersi di più perché «le canzoni e l’arte ci servono per scavare e scoprire quello che abbiamo in comune. Servono a togliere la polvere dalle cose». Il concerto è preceduto dal giornalista Aldo Cazzullo che tiene l’intervento A riveder le stelle, dedicato a Dante Alighieri. <SC2097,100> Il 28 giugno, Castello Sforzesco, ore 21. Biglietti 37/25 euro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Giugno 2021, 06:40

