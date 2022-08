Milano, Massimo Popolizio al Castello racconta la caduta della città Troia

di Ferruccio Gattuso

Non potrà apparire meno che suggestivo, nel Cortile delle Armi all’interno delle mura del Castello Sforzesco, La caduta di Troia, spettacolo che Massimo Popolizio porta in scena questa sera. Tra le tappe più attese nel cartellone del Castello e di Estate fuori scena (la programmazione estiva del Piccolo Teatro), la pièce scritta e interpretata da Popolizio è una rilettura dal II libro dell’Eneide di Virgilio, che conduce lo spettatore nel cuore di un ricordo: Enea, l’eroe troiano fuggito dalla città in fiamme con l’anziano padre Anchise sulle spalle, alla corte di Didone ricorda la notte di inganno, violenza e orrore che portò alla caduta di Troia. L’inganno è ovviamente tutto nel perfido e misterioso dono, ideato dall’astuto Ulisse e lasciato sulla spiaggia di fronte alla città da parte dei Greci: un enorme cavallo di legno. Nelle sue viscere, i guerrieri che avrebbero espugnato Troia. «Cerco di far vedere agli spettatori ciò che Virgilio scrisse», spiega Massimo Popolizio, e la sfida attoriale è proprio quella di far passare attraverso una singola voce la ricchezza di immagini e personaggi che letteralmente esplode nelle pagine del grande classico latino. Sulle musiche di Stefano Saletti, eseguite dal vivo insieme al musicista iraniano Pejman Tadasyon (che usa antichi strumenti persiani come il daf, il ney e il kemence) e alla cantante Yasemin Sannino, la narrazione di quella caduta passa attraverso diverse lingue, oltre all’italiano l’aramaico, lo yiddish, il greco. «Enea è uno sfollato di guerra – prosegue Popolizio – che parte da Troia ed è destinato a fondare Roma, avventurandosi in un mondo che non conosce». Il leit motiv della pièce è l’inganno: «Di Cavalli di Troia ne sono stati usati molti nel corso della storia. Soprattutto in politica, nelle scalate al potere». L’Estate fuori scena del Piccolo al Castello proseguirà domani con “Storie” di e con Stefano Massini e, tra il 5 e il 26 settembre, in palcoscenici di periferia, secondo lo spirito del progetto comunale Milano è viva. Primo appuntamento il giorno 5 con L’abisso di e con Davide Enia al mare culturale urbano in Municipio 7 (San Siro).

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Agosto 2022, 06:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA