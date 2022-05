Milano, l'ex caserma Montello diventerà "casa della polizia"

Addio ex caserma, diventerà la casa della polizia. Sono iniziati i lavori di smantellamento della ex Caserma Montello di via Caracciolo, dietro a piazza Firenze, da anni in disuso. Dopo l'invasione della Russia in Ucraina, era stato ipotizzato che potesse diventare un centro per i profughi, dato che negli scorsi anni aveva accolto i richiedenti asilo per la guerra in Siria. Invece no. Sono iniziati da qualche giorno i lavori di demolizione e bonifica per farla diventare la cosiddetta cittadella della sicurezza, ovvero una nuova sede della Polizia di Stato. «Si tratta di un protocollo d'intesa tra ministero della Difesa, Polizia di Stato e Università Cattolica - ha spiegato la presidente del Municipio 8, Giulia Pelucchi -. La polizia dirà addio alla sede di largo Gemelli e l'Università a compensazione interviene per ristrutturare alcune palazzine della caserma».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Maggio 2022, 08:13

