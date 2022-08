Milano, tre appartamenti svaligiati in poche ore: portate via tutte le casseforti

Non riesce a scassinare la cassaforte e allora la smura e se la porta via. È successo a Milano nei giorni scorsi, in un appartamento in via Pagano mentre la proprietaria, una donna di 72 anni, era in vacanza.

Il ladro una volta entrato si è trovato davanti a due casseforti: una è riuscita a svuotarla, l'altra no, decidendo quindi di portarla via per completare il lavoro con calma in un posto sicuro. Ad accorgersi del furto è stato l'addetto alle pulizie nonché portiere del palazzo che ha trovato la porta dell'abitazione aperta.

Altri due furti in appartamenti

Oltre a quello di via Pagano sono stati scoperti due furti in appartamento, messi a segno probabilmente mentre i proprietari si trovavano in vacanza. La prima vittima a segnalare l'accaduto è stato un cittadino residente in zona Quarto Oggiaro che, al ritorno da una vacanza di dieci giorni, ha trovato l'appartamento a soqquadro e la portafinestra divelta. La cassaforte, contente 1.500 e diversi gioielli dal valore non ancora quantificato, è stata smurata e portata via dai ladri. Sul caso indaga la polizia di Stato che, soltanto mezz'ora più tardi, è intervenuta in un'abitazione di via Pagano.

Intorno alle 11:50, poi, gli agenti sono stati contattati da un residente di via del Cardellino, in zon Lorenteggio, che segnalava la presenza di un ladro in uno degli appartamenti del palazzo. Ancora una volta, la cassaforte è stata divelta e svaligiata. Il ladro si sarebbe arrampicato al tubo del gas.

