Milano, emergenza casa: pronti 64 alloggi dal Comune

Zero case popolari sfitte. È la promessa di Palazzo Marino che, a quanto dicono i fatti, è pronto a mantenerla. Arrivano infatti rassicuranti segnali: sono stati assegnate alle famiglie bisognose i primi 64 alloggi dei tremila appartamenti fantasma che la giunta di Giuseppe Sala intende riqualificare, entro l'aprile dl 2021 - quando scaderà il mandato di Sala - per poi assegnarli alle persone in graduatoria.Si tratta di case dimenticate che fanno parte del patrimonio comunale di edilizia popolare (in tutto 28mila alloggi), ma che sono in evidente stato di degrado e quindi non possono essere dat in affitto. Da qui, la necessità di metterci mano con un piano puntuale e preciso che prevede per il rifacimento di ogni abitazione una spesa che varia da 15 a 25mila euro. Le più devastate (circa il 50%) sono quelle per anni in balia degli irregolari, mentre le più decorose, ma malconce, sono state abitate per decenni per poi finire nel dimenticatoio, magari dopo la morte dell'inquilino. «Non accadrà mai più assicura l'assessore alla Casa Gabriele Rabaiotti perché è partita l'operazione ch abbiamo battezzato più case alle famiglie senza consumare suolo e più inquilini per garantire la sicurezza in un palazzo. Gli alloggi vuoti non sono mai un bel segnale, perché richiamano abusivi e in un caseggiato malmesso, a rischio occupazioni, si rifiutano di viverci anche i nuclei famigliari che ne hanno diritto perché non si sentono protetti». Un effetto domino che, in passato, ha causato l'impoverimento dei quartieri.È il fenomeno che la giunta Sala vuole debellare, perché l'ossessione del sindaco è proprio la rinascita delle periferie e dei rioni popolari. Dei 64 alloggi consegnati, 30 sono nel Municipio 8, tra Certosa, Gallaratese, Quarto Oggiaro; 10 alla Barona, 10 a Baggio e i restanti sono sparsi nelle altre zone decentrate. Appartamenti rimessi a nuovo fra rifacimenti di bagni, infissi, piastrelle, impianti gas e luce, installazione di porte blindate. «Siamo partiti dai quartieri più popolosi ed estesi dove i controlli sono più difficili spiega Rabaiotti perché crediamo che proprio lì c'è l'urgenza di un segnale forte della svolta». Ogni cittadino può monitorare gli alloggi resi agibili con il ContaCase, il contatore sul sito del Comune.riproduzione riservata ®