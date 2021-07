Nek, 30 anni di musica in concerto acustico

Spingere nell’angolo un anno difficile, a colpi di musica. Nek torna sul palco, finalmente, con “Live Acustico 2021”, un progetto nelle sue corde già negli scorsi mesi eppure forzatamente rimandato. Il cantautore di Sassuolo è atteso al Carroponte questa sera, per un live che si annuncia speciale, anche se il singolo appena lanciato si intitola “Un’estate normale”, un brano tra pop ed elettronica che cerca di dettarci i tempi dell’ottimismo.

«Dopo tutto ciò che è successo, il segreto sta proprio nel considerare speciale tutto ciò che prima ci appariva normale», spiega Filippo Neviani in arte Nek che, lo scorso inverno, fu anche vittima di un serio infortunio alla mano, con una motosega, mentre lavorava nel giardino di casa. «Sto ancora facendo esercizio per recuperare la completa mobilità – rivela Nek - in questi live non riuscirò a suonare la chitarra, sul palco con me ci sarà il mio chitarrista Max Elli, con cui stiamo lavorando a diverse sorprese. In ogni caso c’è tutto il resto: un palco, la possibilità di ricominciare a suonare e il pubblico, seppur contingentato. E questo non è assolutamente scontato». La scaletta del “Live Acustico 2021” prevede un percorso attraverso trent’anni di carriera, partendo giusto dall’inizio: «Sarà un racconto cronologico – conclude Nek - partirò da Take me home, Country Roads di John Denver, cioè i miei inizi con i Winchester, il duo che formai da ragazzino con Gianluca Vaccari, e arriverò a oggi, a Un’estate normale».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Luglio 2021, 11:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA