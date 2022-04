Caro carburante, multati in Brianza undici benzinai "furbetti": sanzioni da 13mila euro

Multe per oltre 13 mila euro sono state contestate a undici impianti di fornitura carburante in provincia di Monza, risultati irregolari nella comunicazione di prezzi dopo un servizio di controllo della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Monza. Quattro i gestori di stazioni di servizio sono stati sanzionati in materia di «pubblicità ed esposizione prezzi», per mancata conformità dei cartelloni alle prescrizioni del Codice della Strada, omessa indicazione del prezzo della modalità di erogazione del «servito».

Sette le violazioni a distributori stradali in materia di «comunicazioni obbligatorie» al Ministero dello Sviluppo economico I finanzieri del Gruppo di Monza hanno anche sequestrato un'autocisterna con oltre 600 litri di gasolio per riscaldamento e denunciato il camionista e il titolare dell'azienda per non aver pagato l'accisa sul carburante.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Aprile 2022, 11:11

