Teatro Carcano, si riparte con le Nina's Drag Queens: «Il nostro Gattopardo irriverente tra Raffaella Carrà e Garibaldi»

Ricominciare? Sì ma per davvero. Visto che gli italiani sono abili a far finta che tutto cambi, per poi proseguire in tic e autoassoluzioni. Ora che tutto sembra ripartire c’è da guardarsi allo specchio e Le Nina’s Drag Queens – cui spetta la riapertura del Teatro Carcano da questa sera – uno specchio, grande, inclinato, su cui camminare ed esibirsi, lo pongono davvero sul palco.

Eccole (eccoli) nel debutto milanese de Le Gattoparde, dolceamara rivisitazione en travestì dell’immortale classico di Giuseppe Tomasi da Lampedusa. Tra letteratura, cinema, citazioni pop di eri e di oggi perché la ricetta di questo vulcanico ensemble - Alessio Calciolari, Gianluca Di Lauro, Sax Nicosia, Lorenzo Piccolo e Ulisse Romanò - è da tempo questa: «Prendiamo un classico e lo caliamo nella nostra estetica: – spiega Lorenzo Piccolo – di solito restiamo più o meno fedeli all’originale. Ma questa volta peschiamo dal romanzo sì, ma anche dal trionfo del film di Luchino Visconti. A tutto ciò, aggiungiamo frammenti della storia dell’autore, del lungo parto della sua opera e della situazione famigliare in cui crebbe, e infine aneddoti della lunga gestazione del film». Il tutto frullato in un juke box fatto di libertà e irriverenza: «Garibaldi e le giubbe rosse? – prosegue Piccolo – Diventeranno Raffaela Carrà e il suo corpo di ballo, in un gioco che non è banale citazionismo. Il contrasto è tutto tra un passato che cerca di risucchiarti indietro e il diritto al futuro. Tra un’epoca, come furono gli anni ’70, sperimentali anche nell’ombelico nudo e nel Tuca Tuca della Carrà, e l’oggi in cui si fa tanta retorica sulla ripartenza post pandemia». La scena è quella di un party verso la conclusione, di uno sfarzo decadente: «Non mancherà l’ottimismo – conclude Lorenzo Piccolo – che è poi quello che ci anima, al ritorno al Teatro Carcano: l’abbraccio col pubblico ci mancava da troppo tempo, ne sentiamo tutta la responsabilità. A Milano torneremo in autunno, dopo una piccola tournée estiva”. La luce fuori dal tunnel, al Carcano, ha i colori arcobaleno di un gruppo di drag queen.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Maggio 2021, 06:55

