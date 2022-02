Milano, al Carcano la coppia che scoppia con Maria Amelia Monti: «Natalia Ginzburg mi diceca che somigliavo ai suoi personaggi»

«Sei esattamente un personaggio delle mie storie». Quel complimento Maria Amelia Monti se lo porta dentro da anni. A farglielo fu proprio l’autrice di quella storia che, a ventisette anni, l’attrice milanese stava provando in scena. «Natalia Ginzburg venne in teatro a vedere come prendeva forma La segretaria con la regia di Marco Parodi: mi abbracciò e, per me, fu un’emozione grande. Prima e dopo quel momento, anche oggi, lei è la scrittrice che amo di più». Al Carcano dal 17 al 20 febbraio, Maria Amelia Monti torna a vestirsi dell’ironia e della grande femminilità delle protagoniste ginzburghiane: lo fa ne La parrucca, due atti unici - comici e drammatici a un tempo - che uniscono due racconti, Paese di mare e, per l’appunto, quello che dà il titolo allo spettacolo. «C’è un filo conduttore immaginario tra queste due storie: – spiega l’attrice – è come se la coppia sgangherata di fine anni Sessanta, che affitta un appartamento in una località sul mare nel primo atto, si ritrovasse stanca, anni dopo, nel secondo». La parte maschile, interpretata da Roberto Turchetta, non ne esce benissimo: marito artisticamente frustato prima, e per di più, manesco dopo. «Il secondo atto è un monologo nel quale io, a letto e con un cotone macchiato di sangue nel naso, chiamo al telefono mia madre per confidare segreti e frustrazioni. Ma dall’altra parte del filo non è che arrivi solidarietà, tutt’altro». Tra i temi più sottili del racconto, la diversità di tempi tra lui e lei, nel capire e accettare i cambiamenti di qualsiasi tipo: «Essere una coppia implica sapersi compensare ogni giorno. Bisogna volerlo ogni singolo giorno, ed è una piccola battaglia», spiega l’attrice che da anni vive a Roma: «Tornare a Milano è naturalmente tornare a casa, ma la grande soddisfazione di questo periodo è vedere, in tutta Italia, un pubblico affamato di spettacoli venire in teatro. Sono reduce da una tournée de Il Marito invisibile con Marina Massironi e, ovunque, le sale erano sold out. A ottobre saremo ancora qui a Milano. Questa pandemia ha dato la consapevolezza, a noi attori e al pubblico, che ritrovarsi in teatro è un assoluto privilegio».

