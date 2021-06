Milano, il sindaco Sala: «Sui carabinieri in Sant'Eustorgio cercare la verità, il razzismo è una cosa seria»

È polemica per quanto accaduto all’alba di domenica 26 giugno davanti al McDonald Piazza Sant'Eustorgio a Milano, zona Navigli: un gruppo di giovani, quasi tutti di origine nordafricana ha avuto uno scontro con i carabinieri. Nei giorni successivi, sui social, molti hanno additato le forze dell’ordine come artefici di un atto razzista, non conforme al loro ruolo in divisa. Ad intervenire per placare le accuse è il sindaco Beppe Sala che scrive sui social: «In moltissimi nei giorni scorsi mi avete chiesto di prendere posizione. Ma prendere posizione non significa scrivere un facile post di condanna. Bisogna, innanzitutto, cercare la verità».

Il sindaco di Milano ha precisato di aver chiamato «immediatamente il prefetto» e di aver ascoltato «la versione delle forze dell'ordine, dopo aver ascoltato le parole della ragazza che su Instagram denunciava un atto di razzismo».

Ancora questa mattina, il sindaco Sala ha aggiunto: «Suggerisco a tutti noi, e a me in primis, tanto equilibrio. Il razzismo è una cosa seria, serissima. Finché sarò sindaco lo combatterò con tutte le mie forze. Ma sempre rispettando la verità».

