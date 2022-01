Milano, violenze in Duomo, nuovo blitz della polizia a Torino. Tre indagati

Violenze di Capodanno in Duomo, ieri un altro blitz della polizia a Torino, con cinque nuove perquisizioni e tre ragazzi indagati. Con le analisi sulle immagini, i riconoscimenti fotografici e le dichiarazioni delle giovani sono state identificate altre cinque persone: tre italiani di origine marocchina e due marocchini con permesso di soggiorno, tutti tra i 19 e i 24 anni (per due di loro si è trattato di perquisizioni “presso terzi”, ossia su non indagati). Si continua a indagare sulle aggressioni in Duomo, quando, quella notte di Capodanno almeno cinque ragazze sono state «usate» dal «branco» come «merce», come loro stesse hanno raccontato ai pm Letizia Mannella e Alessia Menegazzo ceh coordinano l’inchiesta e le indagini condotte dalla Squadra mobile. I ragazzi perquisiti sono tutti residenti a Torino, zona Barca, da cui sono arrivati alcuni (8 in tutto, pare, gli indagati torinesi al momento) dei componenti di quei gruppi che si sono mossi con un «rituale brutale». In particolare, i nuovi indagati sono accusati, a vario titolo, per violenza sessuale di gruppo e rapina per il caso degli abusi sulle due turiste tedesche. Sei giorni fa una delle due si è presentata in Procura per ricostruire quei terribili «20 minuti» nel corso dei quali sono state prima avvicinate con un pretesto, poco prima della mezzanotte, mentre erano in piazza Duomo per il countdown, e poi circondate da «un’orda» di giovani e costrette come «prede» a subire molestie pesanti, mentre in lacrime chiedevano aiuto, come documentato in un noto video pubblicato sul web. Diciotto i perquisiti l’11 gennaio, con 12 iscritti, e ora il numero degli indagati è salito: sono già tra i 15 e i 20, ma le cifre sono in crescita, comprese quelle degli identificati. Cinque gli episodi in totale con «11 persone offese», ma al vaglio ci sono pure altre segnalazioni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Gennaio 2022, 06:40

