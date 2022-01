Milano, caos scuola: il Covid “sospende” anche le mense in molti istituti comprensivi

Niente mensa per gli alunni delle classi dove c’è un caso positivo. Oppure, pasto nei corridoi o al sacco. Perché c’è una circolare che suggerisce per le classi in “autosorveglianza” – quelle in presenza ma con almeno un positivo – di mantenere in refettorio una distanza extra di 2 metri fra gli alunni durante i pasti. Ed è caos perché già in tutte le scuole di Milano i bambini pranzano su più turni per stare distanti un metro l’uno dall’altro. E gli spazi sono davvero al limite. Cosa fare dunque?

COSA SUCCEDE All’Ic Galli di viale Romagna, ad esempio, dicono le mamme sulla chat, «la mensa per gli alunni in “autosorveglienza” è sospesa». «I locali non permettono di avere a disposizione distanze tali, per cui le classi interessate usciranno per il momento mensa e rientreranno nel post mensa», si legge nella circolare diffusa dalla direzione. Costretti a tonare a casa? Una scelta che crea qualche polemica, perché non tutte le famiglie riescono a organizzarsi, con i genitori che lavorano. La direzione dell’Ic Pascoli di Milano, invece, ha chiesto a Milano Ristorazione di fornire un pranzo al sacco da consumare senza dover andare in refettorio.

SOS MILANO RISTORAZIONE Pare che il 60% degli istituti comprensivi della città si è rivolta a Milano Ristorazione, chiedendo turni aggiuntivi – non più due, ma addirittura tre - oppure altre variazioni. La situazione si fa complicata perché «anche Milano Ristorazione deve fare i conti con le assenze, causa Covid, del personale, fra contagiati e quarantenati, e fa davvero fatica con l’organizzazione logistica che consente la consegna dei pasti dai 26 centri di cottura alle scuole». È quanto spiegano dall’azienda. Che poi assicura «di fare tutto il possibile, ma le varianti sono davvero difficili da gestire».

