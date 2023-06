Milano, via al cantiere by night per la pista ciclabile in corso Buenos Aires: cordolo e stop sosta auto

di Simona Romanò

Un boulevard con marciapiedi larghi, senza auto parcheggiate e il percorso ciclabile protetto. Così corso Buenos Aires si trasforma: la principale arteria dello shopping, che ora è un rettilineo a più corsie di sei chilometri che collega piazza San Babila, Porta Venezia e piazzale Loreto, cambia volto e avrà una vocazione più pedonale, eliminando il più possibile le automobili.

LAVORI IN NOTTURNA

Partono stasera i lavori di posa del cordolo per mettere in sicurezza la pista ciclabile tratteggiata ai tempi della pandemia per facilitare gli spostamenti in bici. I lavori si svolgeranno di sera e di notte, dalle 20 alle 5 del mattino, per causare il minor disagio possibile per chi deve transitare lungo il viale. Dal Comune assicurano che «non sono comunque previste interruzioni di carreggiata e l’intero corso rimarrà aperto alla circolazione stradale». Il primo intervento durerà, meteo permettendo, circa un mese.

MARCIAPIEDI LARGHI

La seconda fase del restyling, che inizierà dall’autunno e durerà fino a dicembre 2024, è più impegnativa e prevede l’allargamento dei marciapiedi, per creare un grande boulevard pedonale, la riasfaltatura della ciclabile in pasta rossa e la graduale eliminazione dei parcheggi.

SICUREZZA STRADALE

«La pista ciclabile di corso Buenos Aires è nata in un momento particolare, durante la pandemia, in cui la mobilità ciclabile ha avuto una grande diffusione», spiega l’assessore alla Mobilità, Arianna Censi. «Ora i numeri di coloro che la percorrono quotidianamente testimoniano che è molto utilizzata, con una media in un giorno feriale, nel 2023, di 6.779 biciclette e picchi di 8.005 nella settimana dal 22 al 28 marzo». E per questo «abbiamo deciso di avviare un intervento più strutturato che prevede anche la sistemazione della parte pedonale». Inoltre, «la pista ciclabile con cordolo consente anche di contrastare in maniera più efficace un comportamento incivile e pericoloso come quello di sostare sopra lo spazio riservato alle due ruote», ha concluso Censi.

