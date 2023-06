Milano, M4: apre il cantiere di piazza Velasca. E via San Vittore torna parzialmente percorribile

di Simona Romanò

La metropolitana 4 mette la “quarta”, portando altre novità alla viabilità. Da un lato, disagi per il nuovo cantiere che costringe a chiudere al traffico, da oggi e per quindici mesi, piazza Velasca; dall’alto lato, sospiro di sollievo in via San Vittore, parzialmente riaperta. Sbarrato, ma solo per oggi e domani, il tratto di via Foppa, tra viale Misurata e via Washington, «per alcune lavorazioni», dicono da M4.

PIAZZA VELASCA

È la novità più rilevante: per costruire un tratto di tunnel sotterraneo che collega la nuova linea Blu (fermata Sforza-Policlinico) alla Gialla (stazione Missori) è necessario vietare la circolazione in piazza Velasca per oltre un anno. Di conseguenza, via Pantano diventa a senso unico verso largo Richini; quest’ultimo, è percorribile solo da via Pantano a via Chiaravalle; e via Chiaravalle diventa a senso unico verso le vie Larga e Baracchini. I passaggi pedonali saranno comunque garantiti. Si tratta di un intervento delicato che ai tempi del progetto è stato contestato, perché il collegamento M3-M4 non sarà interamente sottoterra, poiché «è impossibile da realizzare», dicono i progettisti.

VIA SAN VITTORE

Dopo anni riapre giovedì la viabilità su via San Vittore, in direzione di Porta Vercellina. Ma chiude, per circa 4 mesi, via Carducci, tra le vie San Vittore e De Amicis/Olona, così «da realizzare il corridoio di collegamento tra la M2 e la M4 all’altezza della stazione Sant’Ambrogio». Chi proviene da Cadorna lungo via Carducci potrà svoltare a destra (a senso unico) verso Porta Vercellina, ma non proseguire verso De Amicis. E il bus 94 in direzione Cadorna modificherà il percorso: sarò regolare fino a via Olona, poi svolterà a destra in via De Amicis.

APERTURA SAN BABILA

Intanto, l’apertura della tratta fino a San Babila è confermata, salvo imprevisti nei test di collaudo in corso, per il pomeriggio del 30 giugno.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Giugno 2023, 06:55

