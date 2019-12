Cane avvelenato da presunti ladri durante le feste di Natale: «Lo hanno ucciso per derubare la casa»

Martedì 31 Dicembre 2019, 11:06

per poterGiusy Ricca, coordinatrice di Fratelli d'Italia di Cesano Maderno (Monza e Brianza), ha denunciato quello che è accaduoto in casa sua, quando dei malviventi, secondo lei, hanno provato ad entrare in casa sua per rubare e per agire indisturbati avrebbero avvelenato il suo amato pastore tedesco.L'animale è stato portato subito in una clinica, ma le sue condizioni erano troppo gravi e non è riuscito a sopravvivere. L'ipotesi della donna è che abbiano ucciso il cane per poter entrare in casa, ma solo le indagii stabiliranno la dinamica dei fatti. La Ricca ha raccontato di aver notato che la cagnolina non stava bene il 22 dicembre, poi il giorno dopo non riusciva a tenersi nemmeno in piedi così l'ha portata dal medico che le ha detto che era stata avvelenata.Oltre al cane della coordinatrice sarebbe stato avvelenato anche quello del vicino, così dopo le due denunce sono scattate le indagini che mostreranno se si è trattato di un atto ai danni degli animali, oppure se gli autori del gesto avessero intenzione di derubare le abitazioni.