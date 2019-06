di Mario Monte

Sabato 15 Giugno 2019, 15:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un camionista che viaggiava sulla Tangenziale esterna di, è diventato eroe per un giorno. Sul tratto di uscita Pozzuolo Martesana, ilha salvato e soccorso un giovane 19enne che voleva suicidarsi lanciandosi dal cavalcavia.Diverse le segnalazioni arrivate alla Polizia, che ha prontamente chiuso il tratto stradale, intercettando il ragazzo e cercando di convincerlo a non buttarsi dal cavalcavia alto 10 metri. Ed ecco che proprio in quei momenti, l'autista del camion si è fermato sotto al cavalcavia, scendendo dal mezzo e iniziando a parlare col ragazzo di cui non si conosce l'identità.Dopo averlo rassicurato e convinto, il 19enne ha così deciso di gettarsi sul camion che ha attutito il colpo.Salvo e fuori pericolo, il giovane si è poi lasciato andare in un commovente abbraccio col camionista -prima di salutarlo- tra gli applausi e la gioia di tutti i testimoni. Un gesto eroico ed encomiabile, quello del camionista diventato eroe per un giorno.