Milano, ieri caldo record: 37 gradi e assalto alle piscine. A giugno 110mila ingressi

Temperature roventi, afa insopportabile e notti tropicali. I milanesi cercano refrigerio nelle piscine: è boom di ingressi nelle strutture di Milanosport, fra tuffi e bagni rinfrescanti. Milano boccheggia con il termometro, ieri, a 37 gradi nelle ore centrali: sono massime record, ma anche le minime sono bollenti visto che non scendono mai sotto ai 23 gradi. E anche oggi l’ondata di calore, causata da un anticiclone africano, continua a imperversare con picchi di 36 gradi. «Il disagio da calore, risultante dalla media ponderata tra la temperatura e l’umidità, viene segnalato come forte», ovvero da allerta rossa, avverte Arpa. Che annuncia, a partire da stasera, «una perturbazione nordatlantica».

L’ASSALTO Famiglie, giovani coppie e comitive di ragazzi stanno affollando le piscine gestite da Milanosport facendo registrare, a giugno, il numero record di 110mila ingressi. La sola piscina all’aperto Romano, in zona Piola, ormai simbolo delle estati di Milano, ha registrato 45mila presenze e guida indiscussa la prima posizione delle vasche più amate. A seguire, c’è l’Argelati con quasi 15mila ingressi, il Saini con ottomila, la Sant’Abbondio con 5600. «Sono numeri simili, e in alcuni casi superiori, al 2019, che è stata di fatto l’ultima estate pre-Covid, prima dei due anni difficili che hanno messo a dura prova il panorama mondiale e le economie del Paese», dicono da Milanosport.

BOOM SPORT Non è solo il nuoto a registrare buoni numeri. Boom di tennis, padel e beach volley nelle strutture di Milanosport, con 1.176 partite giocate, cui si aggiungono 1200 sfide di chi frequenta i corsi estivi di tennis e padel. «Continueremo a lavorare per adattarci alle nuove esigenze, integrando al meglio le strutture alla vita di una Milano sempre più esigente», assicura la neo presidente, Rosanna Volpe.

FONTANE RIAPERTE Dopo l’ordinanza antispreco idrico di Palazzo Marino, che ha svuotato le fontane pubbliche, arriva il contrordine: «Possono continuare a funzionare quelle che riciclano l’acqua esistente». Sono quasi tutte, tra cui quella in piazza Castello e in San Babila. La decisione arriva dopo le proteste del consigliere di Europa Verde, Carlo Monguzzi: «Chiudere le fontane è sbagliato, non si risparmia acqua e si eliminano zone di refrigerio». E per le innaffiature, «bagnate le piante la sera».

PREVISIONI METEO Secondo l’Arpa Lombardia, «stasera una perturbazione nordatlantica influisce anche sulla Lombardia, e da domani un progressivo calo delle temperature massime a 32 gradi».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Luglio 2022, 07:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA