Caldo, ondata di malori a Milano: pronti soccorso e ambulanze in tilt, caos nella notte

Venerdì 28 Giugno 2019, 13:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilche ha travolto l'Italia, soprattutto il Nord, ha provocato dodici ore di passione a, dal pomeriggio di ieri alla mattina di oggi, con una nottata con temperature bollenti e pronti soccorso in tilt. Ad andare in difficoltà per il gran caldo sono stati infatti sia i pronti soccorso degli ospedali sia il 118 sia la rete elettrica: si sono verificati molti temporanei black-out, come confermato da Polizia Locale e Areu.A raccontare di quanto accaduto, un soccorritore di lungo corso di una 'croce' privata: «Ma quale emergenza, tutti quelli che sapevano di essere in turno ieri sera e nella notte immaginavano che sarebbero state ore di passione. È ovvio che se non potenzi i pronto soccorso che già normalmente sono al collasso e ci sono 40 gradi succede un casino», racconta all'Ansa Antonio, da 15 anni volontario e ora capo equipaggio di un'ambulanza. Le croci sono le associazioni che prestano opera di trasporto dei malati.Sul fronte sanitario l'ondata di malori causati dall'afa ha provocato un intasamento ai pronto soccorso. Di conseguenza le ambulanze, in attesa di consegnare i pazienti, non riuscivano a disimpegnarsi creando così una carenza di mezzi che è stata un problema per quasi tutta la notte e che oggi non si esclude che possa proseguire. Contemporaneamente - ma i due fenomeni sono scollegati se non per la causa a monte, l'afa - a causa del grande uso di condizionatori, la rete elettrica è andata in tilt numerose volte, con piccoli black-out risolti via via dai tecnici al lavoro per tutta la notte.«Il problema si è aggravato con il passare delle ore - continua Antonio - perché nei pronto soccorso dopocena visitavano la gente che si era presentata nel primo pomeriggio; di notte poi, con anziani soli che si sentivano soffocare e persone che hanno avuto malori per via dell'afa, è andato tutto in tilt. Non si riusciva a consegnare i pazienti ai triage, e non è che li possiamo scaricare in astanteria: siamo responsabili del trasportato fino a quando non è stato preso in consegna dall'ospedale. Ci chiamavano, ma non potevamo rispondere».