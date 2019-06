Caldo infernale, a Milano black-out anche in Galleria. «Per i condizionatori consumi di elettricità alle stelle»

A causa del grande caldo e del conseguente incremento dei consumi di elettricità dovuti ai condizionatori anche in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano c'è stato un blackout elettrico nel corso della mattina. Si è trattato, come ha precisato Unareti, società che gestisce il servizio di distribuzione della rete elettrica a Milano, di una interruzione temporanea della fornitura di energia elettrica dovuta probabilmente al picco dei consumi. Ancora da definire la durata del blackout e quanti esercizi commerciali abbia coinvolto.



A causa del caldo anomalo in tutta la città ieri è stato raggiunto il picco dei consumi con 1614 megawatt, cioè il 40% in più di punte di consumo di energia rispetto al 27 giugno dello scorso anno. La rete, come spiegano dalla società, è molto sollecitata e possono esserci della interruzioni circoscritte. Anche i commercianti che lavorano in Galleria, nel Salotto di Milano, hanno segnalato problemi. «Riceviamo segnalazioni di gravissimi disservizi per le imprese in Galleria Vittorio Emanuele II e nel centro della città dovuti a black out di energia elettrica», ha detto in una nota Lino Stoppani, presidente di Epam, l'Associazione dei pubblici esercizi di Confcommercio Milano. Secondo Confcommercio Milano «servono investimenti per adeguare una rete vecchia. In una città come Milano, non è pensabile che le sottostazioni di servizio dell'elettricità in centro rispondano a logiche e consumi di 30-40 anni fa». Venerdì 28 Giugno 2019, 15:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA