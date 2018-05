Paura in via Manara, a due passi dall'entrata posteriore del Palagisutizia. Una donna di 65 anni ch camminava sul marciapiede è stata travolta da una pioggia di calcinacci staccatisi dalla facciata di un palazzo al civico 5.

E' stata trasportata al Policlinico in codice giallo, dove i medici hanno riscontrato una ferita lacero-contusa alla testa e traumi a una mano e a un ginocchio in seguito alla caduta.

Sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area.