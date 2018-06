Un 26enne è stato trasportato in ospedale con una prognosi di 30 giorni per un trauma alla mano riportato durante una rapina subita la notte del 2 giugno da parte di tre persone in piazzale Cadorna. Secondo quanto raccontato ai carabinieri il giorno dopo, alle 3 era a bordo dell' autobus sostitutivo della linea metropolitana rossa quando è stato avvicinato da tre nordafricani che lo hanno prima strattonato, poi costretto a scendere dal mezzo e infine picchiato per portargli via il portafogli contenente 360 euro. Una volta all'ospedale Fatebenefratelli gli è stato diagnosticato il distacco parcellare del quinto metatarso della mano destra e un trauma al terzo e quarto dito. I militari sono sulle tracce degli aggressori.

