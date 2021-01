Milano, drammatico incidente questa mattina. Un uomo di 42 anni è caduto dalla moto questa mattina, intorno alle 6.30, in via Rembrandt, a Milano, riportando un grave trauma cranico. L'uomo, C.C. le sue iniziali, è stato trasportato dal 118 in codice rosso all'ospedale Niguarda. Sul luogo dell'incidente intervenuta anche la polizia. L'impatto del centauro con l'asfalto è stato molto duro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Gennaio 2021, 08:11

