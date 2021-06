Maltempo a Milano, cadono i rami di un grosso albero. È successo in viale Lombardia, all'altezza di via Valazze, vicino a Loreto. La caduta dei grossi rami è stata causata dall'acquazzone che ha colpito Milano nel pomeriggio di sabato 5 giugno.

Un grosso spavento in strada, la zona è all'incrocio tra due vie molto trafficate, ma per fortuna non sono stati colpiti pedoni né automobili.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Giugno 2021, 21:40

