Milano, cadavere trovato nelle acque dell'Idroscalo: l'uomo era in costume da bagno

Non ci sono segni di violenza sul cadavere dell'uomo, un quarantenne, recuperato questa mattina dalle acque dell'Idroscalo di Milano. Per i primi rilievi dei carabinieri si tratta dunque di un annegamento, come del resto ipotizzato sin dall'inizio dal momento che la vittima era in costume da bagno.

Senza documenti, proseguono gli accertamenti per stabilire l'identità dell'uomo. Nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Luglio 2022, 12:43

