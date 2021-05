Milano, cadavere di una ragazza trovato in una zona di campagna: indagini in corso

Il cadavere di una giovane donna è stato rinvenuto in una zona di campagna in provincia di Milano. Il ritrovamento è avvenuto in un'area rurale di Mazzo, una frazione di Rho.

Il corpo è stato scoperto da un passante, poco dopo le 17, in via Morandi, una strada che costeggia alcuni campi. La donna, dall'apparente età intorno ai 25 anni, non aveva con sé i documenti. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che ora dovranno identificare la giovane trovata morta e non sono ancora in grado di chiarire se si tratti di un omicidio o di una morte naturale. Dai primi accertamenti sul corpo, non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Maggio 2021, 21:14

