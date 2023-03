Due aerei militari a bassa quota avvistati sopra Milano, ansia sui social: cosa sta succedendo VIDEO

di Redazione web

Difficile non averli notati nel cielo di Milano intorno alle 10 di venerdì mattina: due Tornado dell'Aeronautica militare hanno sorvolato la città a bassa quota. In molti hanno pensato a un problema con un aereo di linea e all'intervento dei caccia per le operazioni di "scramble" (la "scorta" ai velivoli in difficoltà) e si sono velocemente moltiplicate le segnalazioni degli avvistamenti sui social. Ma la realtà era molto più semplice.

Aereo russo intercettato sull'Estonia, torna l'alta tensione di Mosca con la Nato: decollano caccia britannici e tedeschi

Scontro tra due aerei, morti i piloti: «Manovra eroica prima dello schianto». Cosa è successo: la ricostruzione

Stramilano compie 50 anni: l'edizione dei record punta alle 60 mila presenze

Perché i due caccia sorvolavano Milano

I due Panavia Tornado hanno sorvolato Milano a una quota tra i 1500 piedi e i 460 metri dal suolo, ma quel volo che ha messo in agitazione i cittadini altro non era che un'esercitazione in vista della Stamilano. In occasione della 50esima edizione della gara milanese, in programma domenica 19 marzo, verranno ricordati i due piloti dell'Aeronautica che il 7 marzo 2013 morirono in un incidente aereo a Guidonia Montecelio. Sarà proprio un volo dei due caccia a omaggiarli, con un sorvolo su piazza Duomo.

#AeronauticaInforma⁰

Per la #Stramilano previsto il sorvolo di due #caccia Tornado del 6° Stormo di Ghedi (Bs) che oggi, sul centro di #Milano, hanno effettuato le prove del passaggio ufficiale di domenica 19 marzo. #AeronauticaMilitare100 pic.twitter.com/6GLq3zc9u6 — Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) March 17, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Marzo 2023, 12:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA