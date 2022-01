Milano, escalation di botte e insulti ai dipendenti Atm. I sindacati: «Abbiamo paura»

La serie nera di quattro feroci aggressioni, nelle ultime due settimane, fa crescere la paura fra gli autisti e i controllori Atm, nel mirino di baby gang e balordi, soprattutto giovanissimi. «Sono continue le prepotenze, dagli spintoni alle parolacce, che rischiano di degenerare in assalti fisici», denuncia Mauro Baroni, coordinatore sindacale Filt Cgil gruppo Atm. «Gli autisti più giovani sono più esuberanti, ma quelli di una certa età hanno terrore di tornare a casa con il volto tumefatto o peggio». È ciò che è accaduto, lo scorso 16 gennaio (primo episodio), a un autista di 44 anni, con una mandibola rotta per un cazzotto tiratogli da due adolescenti italiani mentre era in servizio sulla 47, alle 10. All’altezza di Bisceglie, i due, lontani dalla pensilina, si sono sbracciati per far segno di accostare. Ma, come regolamento, l’autista ha tirato dritto; in piazza Ohm l’hanno raggiunto e preso a pugni. Poi, il folle gesto di un gruppo di ragazzi armati, martedì 25, verso mezzanotte, sul bus 95: alla fermata tra Famagosta e Lope de Vega uno di loro ha puntato una pistola contro il conducente urlandogli «Ti sparo», perché voleva salire fumando la sigaretta. Infine, gli assalti nel mezzanino del metrò di Porta Venezia: venerdì 28, poco prima di mezzanotte, un operatore è stato circondato e spintonato, senza motivo, da alcuni 20enni, mentre andava in bagno. E il giorno prima, alle 16, un soggetto alterato è andato in escandescenza assalendo due addetti Atm a calci e sputi. Il sindacato Orsa ha scritto ad Atm per chiedere «un presidio fisso di vigilanza in Porta Venezia». E una lettera-esposto era già arrivata all’azienda, da tutti i sindacati, il 21 gennaio, per «fissare un incontro urgente sulla sicurezza con tutte le istituzioni, perché la situazione è insostenibile e intollerabile».

Lunedì 31 Gennaio 2022

