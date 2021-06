Danneggia il bus 50 e minaccia il conducente: arrestato

La paura viaggia ancora sui mezzi pubblici. Un altro autista aggredito. Un uomo di 34 anni, fra sabato e domenica, poco dopo la mezzanotte e mezza, è andato in escandescenze sul bus della linea 50: all’altezza di via Primaticcio, l’italiano, con precedenti, a iniziato a inveire contro il conducente. L’ha insultato e minacciato senza un apparente motivo. Poi, gli si è avvicinato con fare minaccioso, danneggiando la parete divisoria della postazione guida per poterlo agguantare. Il dipendente dell’Atm, spaventato che la paratia potesse cedere, ha dato l’allarme e ha condotto il bus davanti al commissariato Lorenteggio dove gli agenti sono intervenuti. A fatica sono riusciti a bloccare il 34enne che è stato arrestato per danneggiamento aggravato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Per fortuna, il conducente è rimasto illeso. Per lui soltanto tanta paura. Ma l’ennesimo episodio fa montare la rabbia degli autisti. «Negli ultimi tempi, è impossibile svolgere le corse, di giorno e di sera, senza che non succeda qualcosa che pregiudichi seriamente la sicurezza di autisti e passeggeri», attacca Demetrio Nicodemo, segretario provinciale di Confial, che ha già presentato un esposto al prefetto Renato Saccone.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Giugno 2021, 06:35

