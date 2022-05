Milano, agli Arcimboldi il burlesque di Dita von Teese, la diva vintage

Due anni possono passare per Heather Renée Sweet da Rochester, Michigan. Non passano certo per Dita Von Teese, ovvero il suo personaggio, regina internazionale del burlesque, l’arte dello strip tease soft all’insegna del glamour. Questo per dire che, sebbene lo spettacolo della show-woman statunitense, dal titolo Glamonatrix, abbia debuttato in Australia nell’autunno 2019, e sebbene la pandemia abbia fermato tutto, la sensuale Dita si limita a un “dove eravamo rimasti?” ed è pronta a festeggiare i suoi cinquant’anni all’anagrafe sul palco. Unica data italiana questa sera agli Arcimboldi, lo show offre il meglio del repertorio di Dita Von Teese, abile nel giocare tra nostalgia dell’estetica anni Quaranta (tipica dei ruoli femminili da vamp o da dark lady delle pellicole di genere noir, basti pensare a star come Barbara Stanwyck, Jane Russell, Gene Tierney o la meno conosciuta Ann Savage, o alle pin-up dei poster) e licenze decisamente più attuali. Nessuna volgarità (il suo genere è definito infatti “fetish softcore”), bensì un abile gioco seguendo le regole dell’erotismo. Nel repertorio della show-woman americana sono previsti numeri classici riadattati (Lipteese, una cavalcata in sella a un grande rossetto, citazione di tanti allusivi poster di pinup del decennio ’40-’50) e novità (atteso il numero con l’uscita di Dita da una torta in un costume ricoperto di luccicanti gioielli griffati Swarowski). Lo show, sold out in quasi ogni tappa internazionale, scorre tra citazioni musicali vintage e contemporanee, dal pop all’elettronica. «Dopo il successo del mio ultimo tour in Europa, sono tornata a casa ricca di ispirazione e nuove idee da concretizzare – spiega Dita Von Teese, il cui nome d’arte cita l’attrice tedesca anni venti Dita Parlo - Il risultato è stato uno spettacolo più grande del solito, qualcosa di mai visto prima d’ora. Per me, il burlesque è sempre stata fonte di ricerca interiore, fra forza, confidenza, sensualità e incoraggiamento». Soprattutto, quest’ultimo, a dimenticarsi le regole dell’eccesso da “politicamente corretto”: con la sua divisa sexy fatta di rossetto, guanti lunghi, frusta la sensuale Dita ci ricorda che l’erotismo resta un gioco in libertà.

Il 9 maggio. Teatro Arcimboldi. Viale dell’Innovazione, 20. Ore 21. Biglietto 86,25-46 euro

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Maggio 2022, 06:15

