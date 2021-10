Milano, “buca” il rosso e fugge dalla polizia investendo un agente: 27enne denunciato

Follia a Milano. Nella mattinata di ieri, un 27enne italiano è stato sorpreso, da una volante di polizia, a bucare il semaforo rosso. Gli agenti hanno raggiunto la vettura e intimato l'alt, ma il ragazzo, a bordo di una macchina di grossa cilindrata, si è dato alla fuga. L'inseguimento è durato poco a causa di altre macchine per la strada che hanno impedito al giovane di fuggire, ma una volta raggiunto dagli agenti a piedi, il 27enne ha schiacciato il piede sull'acceleratore investendo un poliziotto, riuscendo quindi a far disperdere le sue tracce.

Leggi anche > Green pass: tensione tra manifestanti al corteo di Milano

È successo a Milano attorno alle 6:40 di ieri mattina. La polizia di Stato ha denunciato un cittadino italiano con precedenti in materia di codice della strada per i reati di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, dopo aver attraversato un incrocio incurante del semaforo rosso, è fuggito all'alt intimato dalla volante di polizia in servizio.

L'inseguimento ad alta velocità, mettendo in pericolo la propria incolumità e quella di altri automobilisti e passanti, è durato poco. Il 27enne è stato costretto a fermarsi per la presenza di altre auto in sosta e, dunque, raggiunto a piedi dagli agenti che lo stavano inseguendo. L'uomo non si è perso d'animo e, una volta raggiunto, ha investito uno dei due agenti trascinandolo per circa 20 metri, facendo poi perdere le proprie tracce definitivamente.

Il poliziotto è stato trasportato in ospedale, dove è stato dimesso poco dopo con 15 giorni di prognosi. Nella stessa mattinata, poi, il 27enne, accompagnato dal suo legale, si è presentato in commissariato per costituirsi. L'uomo è stato denunciato per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Ottobre 2021, 14:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA