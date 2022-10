Brugherio, geloso e persecutorio, controlla la compagna anche con telecamere in casa: indagato

di Greta Posca

Telecamere nascoste in casa per controllarla e per spiarla. Intimidazioni per spaventarla. Schiaffi per farle del male. Persecuzione per sedici mesi. E, una volta che la donna ha deciso di interrompere la relazione, la minaccia di diffondere foto intime a colleghi e amici. È stata una «persecuzione», parole del gip del tribunale di Milano, quella inflitta a una donna di Brugherio che ha fatto decidere al giudice di emettere, su proposta della procura, un’ordinanza di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex. Destinatario un 52enne, milanese. Atti persecutori, interferenze illecite nella vita privata, accesso abusivo ai sistemi informatici, sono i reati di cui è accusato l’uomo.

I carabinieri di Brugherio che hanno eseguito la misura cautelare, spiegano che durante la convivenza era diventato «smodatamente geloso», proibendo alla compagna addirittura di frequentare la sua famiglia. Aveva anche installato in casa di lei delle videocamere, con cui la monitorava a sua insaputa e ascoltava le telefonate. Quando la donna ha deciso di interrompere la storia, lui l’ha prima colpita con uno schiaffo al volto e poi l’ha minacciata di condividere una foto che la ritraeva in atteggiamenti intimi con i contatti personali e lavorativi di lei. La donna lo ha denunciato ma lui non si è fermato continuando la persecuzione. I comportamenti dell’uomo sono stati «lesivi della dignità e reputazione, oltre che della riservatezza» della donna. E «l’avevano costretta a modificare profondamente le proprie abitudini di vita, causandole un forte timore per la propria incolumità».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Ottobre 2022, 17:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA