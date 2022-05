Milano, universitaria violentata a Brera: preso l'aggressore, è un ambulante straniero

Mercoledì scorso, una serata con gli amici in un locale a Brera. Una serata come tante per una giovane universitaria di 22 anni. Ma lei non sa di essere stata presa di mira quale “preda sessuale” da un ambulante di 40 anni straniero. Sono le due passate, la ragazza se ne va dal locale. L’uomo la segue, comincia a molestarla, le vuole vendere gadget e sigarette. Diventa estremamente insistente, cercando più volte il contatto fisico. Fino a quando la palpeggia nelle parti intime e, dopo averla cinta a sé, la trascina in un punto appartato lungo la via del Carmine per costringerla ad assistere alla masturbazione che ha iniziato a praticare per poi fuggire. Ma la violenza non resta impunita. Ieri infatti la polizia ha arrestato un cittadino del Bangladesh di 40 anni, venditore di sigarette, ritenuto responsabile dell’aggressione a sfondo sessuale. L’universitaria, spaventata e sotto shock, è riuscita ad allontanarsi e a raggiungere subito dopo la Questura in via Fatebenefratelli per sporgere denuncia per il fatto. L’attività di indagine, avviata subito dai poliziotti della quarta sezione specializzata della squadra mobile sotto il coordinamento del quinto dipartimento Tutela della famiglia, dei minori e di altri soggetti deboli della Procura milanese, ha consentito di accertare, attraverso la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, lo svolgersi dell’aggressione e di avere conferma della descrizione fornita dalla vittima. I poliziotti sono subito andati nelle vicinanze della zona di Brera dove è stato commessa la violenza e hanno rintracciato il presunto autore. L’uomo è stato riconosciuto sia per l’identikit sia per l’identico abbigliamento indossato. Non si esclude che altri fatti analoghi, non ancora denunciati dalle vittime, possano essere stati compiuti nella centrale zona di Brera.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Maggio 2022, 06:30

