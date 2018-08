Milano, boom di Leonardo e Giulia tra i bimbi. Rossi il cognome più diffuso ma Hu ha superato Colombo e Brambilla

Domenica 19 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sono stati diffusi i dati elaborati dall'Anagrafe del Comune di Milano nei primi 7 mesi del 2018. Come per lo scorso anno, il cognome femminile più diffuso è Rossi (2.233 signore), mentre i signori Hu sono 2.398 superando i Colombo (1.567 uomini e 1.882 donne), i Brambilla (661 uomini e 747 donne), i Fumagalli (470 uomini e 521 donne) e i Beretta (433 uomini e 543 donne). In città si festeggia l'arrivo di 5.558 nuovi nati. Tra i 4.081 piccoli italiani i nomi più diffusi sono Leonardo (111), Edoardo (82), Riccardo (78), Lorenzo e Alessandro (72) per i maschietti, Giulia (82), Sofia (75), Beatrice (71), Alice (64) e Matilde (63) per le femminucce. Tra i 1.477 bambini stranieri, Mohamed (24) e Sofia (16) guidano la classifica. Al secondo posto Adam (21) e Alessia (13), al terzo Ahmed (16) e Sara (12).