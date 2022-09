Milano, le università Bocconi e Politecnico nella classifica dei top master mondiali

di Greta Posca

I migliori capitani d’azienda, manager e leader del business al mondo si formano (anche) nelle università di Milano. È la Sda Bocconi l’ateneo italiano al top per il master in business administration: sale di un gradino nella classifica mondiale, posizionandosi al 22.esimo posto su 300, e mantiene il decimo posto in Europa. È il “verdetto” della classifica Qs Global Mba and Business Masters 2023 che elenca 300 master in business administration e una serie di classifiche di business master nelle specializzazioni più richieste dal mercato, tra cui il master in business Analitycs, master in marketing e master in finance. Il master di Sda Bocconi ottiene un punteggio di 100/100 per «ritorno sull’investimento» e domina - a pari merito con altri quattro programmi - la classifica mondiale in questo indicatore, uno dei cinque utilizzati per compilare la graduatoria. L’unico altro a raggiungere una posizione tra i primi cento è il Politecnico di Milano, che guadagna diciassette posizioni e sale al 71.esimo posto a livello mondiale (su 300 programmi classificati) e al 26 in Europa (su 78 programmi classificati). Luiss Business School sale di due fasce e il Mib Trieste School of Management scende di una. Bologna Business School debutta in classifica nella fascia 251+. Il podio è tutto Usa. La Stanford Graduate School of Business si conferma il numero uno al mondo per il terzo anno consecutivo. L’Mba di Harvard Business School è al secondo posto e l’Mba della Wharton School al terzo. I risultati sono compilati sulla base delle performance dei programmi in cinque parametri chiave: occupabilità, imprenditorialità, percorso di carriera degli ex-studenti, ritorno sull’investimento e thought-leadership.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Settembre 2022, 06:15

