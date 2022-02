Milano, al Blue Note l'acid jazz degli Incognito

Ritornano gli Incognito, cinque giorni a pieno ritmo al Blue Note. Il locale milanese è da tempo una delle tappe più amate dalla band britannica, pioniera dell’acid jazz. Gli Incognito regalano ai milanesi ben dieci concerti in cinque giorni, densi di raffinatezze soul, jazz e funk e di energia pura. Il gruppo dal 1979 – anno della sua fondazione – a oggi non ha mai smesso di raccogliere consensi in tutto il mondo. La crew di musicisti propone una scaletta dove i brani più famosi della carriera si alternano alle tracce del nuovissimo album Tomorrow’s New Dreams. <SC2097,100> Dal 15 al 19 febbraio. Blue Note. Via Borsieri, 37. Ore 20.30 e 22.30. Venerdì e sabato ore 20.30 3 23. Biglietti 48/43 euro.

