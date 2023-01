Incognito al Blue Note: «Milano e l'Italia amano il nostro acid jazz»

di Ferruccio Gattuso

Il basso vellutato ma energico avvinghiato alla batteria, a fare da spinta a un corpo armonico sofisticato. La maestria strumentale, il gusto negli arrangiamenti e - accanto a questa cura formale - il gusto per la nota giusta e insolita. In poche parole: saper fare musica. C’è poco di incognito negli Incognito: da decenni la formazione londinese guidata dal fondatore Jean-Paul “Bluey” Maunick (chitarrista, anima e mente del gruppo) attraversa i sentieri musicali internazionali. E inanella sempre sold out nei concerti. Come il Blue Note milanese, che oggi e domani completa una cinque giorni da tutto esaurito.

Mr. Maunick, siete dei vecchi amici del Blue Note: con quale spirito venite qui ogni volta?

«Milano per noi è speciale. Questa città abbracciò l’intero movimento acid jazz degli anni ’90 da subito. In tutta Italia, poi, abbiamo avuto nostre hits in radio. Quanto ai concerti, siamo la band di acid jazz che ne ha fatti il numero maggiore nel vostro Paese, e il Blue Note, da tempo, ha un ruolo importante in questo. Tutto ciò per noi è motivo di orgoglio».

Oggi in classifica dominano hip-hop e trap, con artisti che raramente padroneggiano uno strumento musicale: tempi grami?

«Ognuno ha il suo territorio, non c’è relazione tra noi. È come avvicinare un calzolaio e uno chef. In inglese noi usiamo un’espressione precisa: chalk and cheese, gesso e formaggio. Esiste una domanda musicale per entrambi, e la soddisfiamo ciascuno a suo modo».

Il modo conta.

«Noi non facciamo ciò che loro fanno, loro non possono fare quel che facciamo noi».

Pandemia, come la ha attraversata?

«Al di là delle difficoltà per tutti coloro che fanno musica, ho sfruttato il momento: un lavoro in studio col progetto jazz-funk STR4TA, insieme al dj e produttore degli Incognito Gilles Peterson. Quella musica è finita perfino nella serie videogame Grand Theft Auto. Una rubrica come dj su Apple Music, Bluey Groove Velocity Radio. Ho poi scritto molte canzoni, come mai avevo fatto prima. E mi sono goduto, per una volta, la famiglia».

Progetti futuri?

«Come Incognito siamo impegnati nel tour mondiale, ma siamo anche a buon punto per il nuovo album. Infine, c’è il secondo album di STR4TA, Str4tafear, uscito da poco, da promuovere. I tempi sono eccitanti, e vanno goduti».

