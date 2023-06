Milano, afa e condizionatori al massimo: blackout in diversi quartieri

di Simona Romanò

Addio elettricità. Con la calura sono arrivati, come l’anno scorso, i primi blackout. Il caldo, con temperature a 34 gradi, ha fatto azionare, anche in modo smodato e contemporaneamente, tutti i condizionatori e la corrente, dallo scorso weekend, è saltata a macchia di leopardo in tanti quartieri di Milano. «I consumi di energia sono aumentati repentinamente di circa il 40% rispetto alla prima metà di giugno, mettendo sotto stress la rete», confermano da Unareti. «Il picco annuale è stato registrato martedì, quando è stato superato il valore massimo di lunedì», quindi, un’escalation che ha causato tante interruzioni di servizio un po’ ovunque.

I guasti, finora, hanno interessato, in particolare, il Municipio 2, ovvero Stazione Centrale, Gorla, Turro, Crescenzago. E ancora: da Lorenteggio a Lambrate, da Precotto a Gorla, da Piola a piazzale Dateo, a corso Indipendenza. E martedì sera i disservizi si sono registrati soprattutto a Bicocca, Maggiolina e in alcune vie in zona Argonne, dove le operazioni di riattivazione hanno richiesto l’intervento sul posto di tecnici «che hanno scavato per portare alla luce la porzione di rete da riparare», spiegano da Unareti. La presenza di automobili, anche sui marciapiedi, ha reso necessario l’arrivo dei carri attrezzi per sgombrare l’area.

Strade al buio, frigoriferi fermi, computer morti, ascensori bloccati: i guasti sono durati da una manciata di minuti a un’ora o più. «Generalmente dalla centrale operativa i tecnici riescono in remoto a rialimentare l’utenza nel giro di pochi minuti, ma se occorre l’intervento delle squadre operative l’attesa e più lunga», aggiungono dall’azienda.

A oggi, non è stato diramato lo stato di allerta e la situazione potrebbe migliorare visto le previsioni meteo che annunciano, da domani, un calo delle massime. Ma cosa accadrà a luglio, quando le temperature arriveranno ai consueti 40 gradi? La società «ha messo a disposizione un milione di euro per il potenziamento della rete elettrica milanese, infatti, sono state già realizzate le prime due cabine primarie e altre quattro apriranno nei prossimi tre anni».

Unareti ha anche avviato «una campagna di sensibilizzazione» per un uso ragionevole della corrente. Sul sito unareti.it, via sms o whatsapp (339.9958463) o all’account telegram @unareti_bot è possibile ricevere informazioni, in tempo reale, sulla propria utenza.

