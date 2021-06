Milano, ancora un black out a Porta Romana

Milano, nuovo blackout in queste ore la zona di Porta Romana. Dopo l’interruzione della corrente elettrica verificatasi intorno alle dieci di questa mattina (e risoltasi in meno di mezz’ora) in pieno centro città, una seconda interruzione è al momento in corso nella zona sud dove tecnici specializzati di Unareti sono al lavoro per ripristinare il servizio. Ricordiamo che già nella notte tra mercoledì e giovedì si era verificato un primo blackout in Porta Romana risoltosi in un paio d’ore.

Questa volta, tuttavia, l’intervento di Unareti - a differenza di quello del mattino - potrebbe durare diverse ore perchè occorrerà scavare per risolvere il guasto in più punti.

Questi due nuovi disservizi sulla rete elettrica si aggiungono all’ottantina di guasti registrati nei due giorni precedenti in città, un numero che normalmente si riscontra nell’arco di circa due mesi. Questo perchè il caldo torrido unito alla ripresa delle attività in zona bianca ha generato negli ultimi tre giorni un picco del 25% nei consumi elettrici che ha portato sollecitazioni alla rete elettrica con conseguenti guasti.

La nota di Unareti informa anche le alte temperature registrate in questi giorni a Milano hanno portato a un aumento dei consumi di energia in città. Negli ultimi giorni, è stato infatti raggiunto il carico massimo del 2021 sulla rete elettrica, in crescita di circa il 25 per cento rispetto alla scorsa settimana.

